Фетисова шокировало известие о смерти хоккейного тренера Мартемьянова

Хоккейный специалист Андрей Мартемьянов мог еще долго жить и работать, новость о его смерти стала шоком. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, игравший с Мартемьяновым в ЦСКА.

Мартемьянов скончался на 62-м году жизни.

"Очень надежный защитник, помню, привезли его из Свердловска, - сказал Фетисов. - Он был очень физически развит, накачанный, хорошо обученный. Эти навыки помогли ему в тренерской работе, он достаточно успешно работал. Я просто в шоке, он был молодым парнем, мог еще жить и работать. Соболезную родным и близким, всем, кто знал его".

С мая 2023 года по октябрь 2024-го Мартемьянов возглавлял "Амур", в сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые за пять лет вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде проиграла будущему победителю турнира магнитогорскому "Металлургу". Также он тренировал "Амур" с 2016 по 2018 год, с 2018 по 2020 год руководил "Автомобилистом", с 2021 по 2023 год - "Сибирью". По ходу тренерской карьеры он также работал в красноярском "Соколе" и орском "Южном Урале", которые выступают во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Мартемьянов был воспитанником "Автомобилиста", за который выступал с 1981 по 1983 год, с 1984 по 1991 год и с 1995 по 1996 год. По ходу игровой карьеры он также выступал за московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", самарский ЦСК ВВС, словенскую "Олимпию", германские клубы "Кёльнер Хайе" и "Ратинген". В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1981 года среди юниоров, чемпионом мира среди молодежных команд 1982 года. В 1992 году в составе второй сборной России стал победителем турнира на призы газеты "Известия".