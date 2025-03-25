СКА стал лидером по тренерским запросам в регулярном чемпионате КХЛ

СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала итоги регулярного чемпионата по частоте использования командами тренерских запросов.

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Тренерский штаб СКА 13 раз инициировал запрос, девять из которых оказались удачными. Вторую позицию по этому показателю заняло «Торпедо» – 11 запросов, из них 7 удачных.

Меньше всех запросов в регулярке взял «Салават Юлаев» – один, и он был нерезультативным. 100% удачных запросов взяли «Локомотив» (3), московское «Динамо» (3) и «Трактор» (2).

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 23 марта. Плей-офф стартует матчами 26 марта.