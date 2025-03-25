СКА стал лидером по тренерским запросам в регулярном чемпионате КХЛ

СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ
СКА стал лидером по тренерским запросам в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала итоги регулярного чемпионата по частоте использования командами тренерских запросов.
Тренерский штаб СКА 13 раз инициировал запрос, девять из которых оказались удачными. Вторую позицию по этому показателю заняло «Торпедо» – 11 запросов, из них 7 удачных.
Меньше всех запросов в регулярке взял «Салават Юлаев» – один, и он был нерезультативным. 100% удачных запросов взяли «Локомотив» (3), московское «Динамо» (3) и «Трактор» (2).
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 23 марта. Плей-офф стартует матчами 26 марта.