Хоккеист «Динамо» назвал трех лучших иностранных игроков КХЛ

Канадский форвард московского «Динамо» Макс Комтуа в интервью «Матч ТВ» заявил, что считает нападающих «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо и Александра Хмелевского, а также вратаря «Трактора» Зака Фукале лучшими легионерами Континентальной хоккейной лиги.

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Комтуа стал лидером КХЛ по штрафным минутам по итогам регулярки‑2024/25. Нападающий получил 99 минут штрафа в 62 играх. На его счету также 50 (21+29) очков.

Московское «Динамо» в первом раунде плей‑офф КХЛ сыграет против СКА из Санкт‑Петербурга. Серия стартует 27 марта в Москве.

— Назовите трех лучших иностранцев КХЛ по вашей версии.

— Джошуа Ливо, конечно же. Тут без вариантов, человек — лучший бомбардир и снайпер КХЛ. У него потрясающий сезон. Вообще в Уфе собралось много сильных ребят. Пусть будет еще Саша Хмелевский. Ну или кто‑то из «Салавата Юлаева». А также это Зак Фукале, один из лучших вратарей КХЛ. На нем держится «Трактор», — сказал Комтуа «Матч ТВ».

Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» — СКА смотрите 27 марта с 19:00 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.