Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти голов

Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против "Виннипег Джетс". Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин забросил шайбу за 4 минуты до конца третьего периода и сравнял счет встречи. Тем не менее его команда потерпела поражение в овертайме с конечным счетом 3:2 в пользу "Виннипега".

Российский нападающий довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 889, сократив отставание от лидера по этому показателю – канадского форварда Уэйна Гретцки – до пяти шайб. До конца регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" проведет еще 11 матчей.

Овечкин сомневается по поводу возвращения в Россию

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре.

Российский хоккеист также рассказал, что не планирует продлевать текущий контракт с "Вашингтон Кэпиталз", который заканчивается в 2026 году. Он надеется завершить свою хоккейную карьеру в московском клубе "Динамо".