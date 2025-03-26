Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ

Чемпионат.com

39-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) в недавно завершившимся матче Национальной хоккейной лиги и вышел на чистую четвёртую строчку по заброшенным шайбам в текущем сезоне НХЛ.

Александр Овечкин вышел на четвертое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ
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Шайба Овечкина стала для него 36-й в текущем розыгрыше. Он на один гол опередил канадского форварда «Виннипега» Марка Шайфли (35), который в этом матче заброшенными шайбами не отличился.

В лидерах снайперской гонки сезона-2024/2025 находится немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забил 49 голов. Второй — Вильям Нюландер из «Торонто Мэйпл Лифс», забросивший 40 шайб. На третьей строчке расположился американский форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор (37).

Хоккей
Вильям Нюландер
Кайл Коннор
Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Александр Овечкин