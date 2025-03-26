Кучеров приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

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После данного матча в активе российского хоккеиста стало 101 очко (31+70) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он стал третьим хоккеистом со 100+ очками в сезоне, а также вышел на второе место в рейтинге бомбардиров, догнав по очкам вторую строчку — немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (101) — и немного сократив отставание от лидера — канадского нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (107), который в этот игровой день набрал два очка.

Четвёртое место разделяют канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и американский форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. Оба набрали по 90 очков.