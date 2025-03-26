30 сейвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Лос-Анджелесу» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча, которая состоялась на «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первую шайбу в игре забросили игроки «Рейнджерс» — отличился Джей Ти Миллер на 23-й минуте. На 31-й минуте Кевин Фиала сравнял счет, а Филлип Дано на 38-й минуте вывел хозяев вперед. На 60-й минуте Фиала оформил дубль, забив в пустые ворота.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 32. Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко записал в свой актив результативную передачу.

В турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 89 очков за 70 игр. «Рейнджерс» идут десятыми в Восточной конференции — у коллектива 74 балла после 72 встреч.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.