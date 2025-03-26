Кучеров сломал несколько зубов, врезавшись в шлем вратаря «Питтсбурга»

Никита Кучеров сломал несколько зубов, врезавшись во вратаря «Питтсбурга».

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Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Пингвинс» (6:1).

В конце второго периода российский форвард после контакта с Райаном Грейвсом столкнулся с голкипером «Питтсбурга» Алексом Недельковичем и ударился лицом об его шлем.

Несмотря на полученное повреждение, Кучеров продолжил игру. Он отметился 3 (1+2) очками при полезности «плюс 2» за 18:17 на льду.