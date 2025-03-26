Кучеров сломал несколько зубов, врезавшись в шлем вратаря «Питтсбурга». Форвард «Тампы» продолжил матч
Никита Кучеров сломал несколько зубов, врезавшись во вратаря «Питтсбурга».
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Пингвинс» (6:1).
В конце второго периода российский форвард после контакта с Райаном Грейвсом столкнулся с голкипером «Питтсбурга» Алексом Недельковичем и ударился лицом об его шлем.
Несмотря на полученное повреждение, Кучеров продолжил игру. Он отметился 3 (1+2) очками при полезности «плюс 2» за 18:17 на льду.