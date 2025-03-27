СКА проиграл столичному «Динамо» в первом матче Кубка Гагарина

СКА уступил московскому «Динамо» в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина. Встреча в столице завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев. Бело-голубые вышли вперёд в серии до четырёх побед – 1:0.

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В составе победителей встречи голы забили Дилан Сикура, Павел Кудрявцев и Никита Гусев. Победный гол на счету Павла Кудрявцева. У армейского клуба шайбу забросил нападающий Захар Бардаков.

Первыми счет в матче открыли хозяева ледовой площадки. Затем гости отыгрались в меньшинстве. Под конец первого периода «Динамо» вышли вперёд. В третьем игровом отрезке бело-голубые точным броском Никиты Гусева закрепили своё преимущество.

Во встрече было много борьбы и удалений (6:7 в пользу СКА). Обоим клубам часто приходилось играть в меньшинстве.

Второй матч серии между «Динамо» и СКА состоится в Москве 29 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.