Овечкин высказался о погоне за Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал особенным моментом погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит официальный сайт лиги.

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«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — заявил Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 28 марта на выезде против «Миннесоты». Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.