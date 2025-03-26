Каблуков стал рекордсменов КХЛ по количеству участий в розыгрышах Кубка Гагарина

Нападающий омского «Авангарда» Илья Каблуков стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству участий в розыгрышах Кубка Гагарина.

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Каблуков в среду вышел на лёд в первом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

Этот розыгрыш Кубка Гагарина стал для Каблукова 16‑м в карьере. По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.

Каблуков — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

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