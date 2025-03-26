«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина

«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1. В составе казанцев отличились Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов. У хозяев льда точная шайба на счету Александра Шарова.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 28 марта в Екатеринбурге. Начало встречи в 17:00 мск.

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КХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Шаров, 56:21 (бол.). — Пустозеров, 15:58 (бол.). Барабанов, 20:10. Лямкин, 34:45. Галимов, 58:14.

Счет в серии — 0:1