Подсчитана чистая прибыль КХЛ за 2024 год

Чистая прибыль КХЛ за 2024 год составила 1,86 млрд рублей.

Континентальная хоккейная лига показала налоговый отчет за 2024 год.

Выручка и прочие доходы Фонбет Чемпионата КХЛ составили 4,38 млрд рублей, доходы от рекламы – 2,93 млрд рублей, от прав на трансляции – 1,04 млрд рублей.

Сумма целевых отчислений, которую лига получила от букмекеров, составила 1,01 млрд рублей.

Расходы на оплату труда составили 620,2 млн рублей, среднегодовая численность работников – 157 человек.

Себестоимость продаж и прочие расходы – 1,99 млрд рублей, коммерческие расходы составили 338,4 млн рублей, управленческие – 664 млн.