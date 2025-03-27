«Металлург» разгромил «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 3×3

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче 14‑го тура чемпионата КХЛ 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 9:3. В составе победителей покер оформил Павел Варфоломеев, хет‑трик в активе Дмитрия Марченко, по одной шайбе забросили Сергей Шмелев и Андрей Олейников. У «Трактора» отличились Максим Аскаров (дважды) и Артем Пеньковский.

В других матчах игрового дня минское «Динамо» уступило «Металлургу» (2:4) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (7:8), который проиграл «Трактору» (5:6 Б).

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