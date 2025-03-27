Рыбин назвал причину низкой посещаемости матча «Спартак» – «Северсталь»

Спорт день за днем

Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ низкую посещаемость матча первого раунде Кубка Гагарина «Спартак» – «Северсталь» (5:4 ОТ).

Хоккеист назвал причину низкой посещаемости матча «Спартак» – «Северсталь»
© Спорт день за днем

Арену «Мегаспорт» посетило 6386 болельщиков – это составило 50 процентов от ее заполняемости.

– Считаете ли вы позором полупустой зал на матче «Спартак» – «Северсталь»?

– Минуту назад встретил своих бывших коллег из Череповца, персонал «Северстали», они то же самое спросили. Я думаю, что повысили цены на билеты. Честно говоря, не знаю какая точно стоимость. Это может быть единственным здравым объяснением. Я вчера сам удивился посещаемости на этом матче, учитывая тот факт, что мои друзья идут на домашнюю серию плей-офф между ЦСКА и минским «Динамо». Я сам сегодня иду на матч СКА с московским «Динамо», на эту игру нет ни одного свободного билета.

Точно не знаю, с чем это связано. Тут вопросы к «Спартаку» по поводу ценовой политики. Конечно, так не должно быть.

– Сообщалось, что стоимость билетов на матч «Спартака» с «Северсталью» составляла от 5 до 7 тысяч рублей. С чем связаны такие цены? Может болельщикам нужно донести свое недовольство до руководства команды?

– Я надеюсь, что уже сейчас какие-то выводы были сделаны. Спорт должен быть доступен. Если билеты вырывают значительную долю семейного бюджета, то кто пойдет на хоккей? Сейчас самые важные матчи сезона и полупустой каток… Даже как-то обидно.

– В целом как вы оцените интерес к матчам плей-офф Кубка Гагарина?

– Я вчера практически все матчи посмотрел, насколько мне время позволило. «Металлург» и «Автомобилист» – битком. Минское «Динамо» даже можно не обсуждать, там всегда аншлаги. Вчера была просто сумасшедшая атмосфера. «Спартак» мы уже обсудили, надеемся, что правильные выводы сделают и цены снизят. Не могу говорить тут про их ценовую политику, но когда самые самые центральные места пустуют, значит люди считают, что это очень дорого. Народ то тоже не обманешь.

Хоккей
Владислав Юдин
Максим Рыбин
СКА
ХК Северсталь
Металлург
Динамо
Спартак