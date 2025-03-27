Хоккеист назвал причину низкой посещаемости матча «Спартак» – «Северсталь»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ низкую посещаемость матча первого раунде Кубка Гагарина «Спартак» – «Северсталь» (5:4 ОТ).

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Арену «Мегаспорт» посетило 6386 болельщиков – это составило 50 процентов от ее заполняемости.

– Считаете ли вы позором полупустой зал на матче «Спартак» – «Северсталь»?

– Минуту назад встретил своих бывших коллег из Череповца, персонал «Северстали», они то же самое спросили. Я думаю, что повысили цены на билеты. Честно говоря, не знаю какая точно стоимость. Это может быть единственным здравым объяснением. Я вчера сам удивился посещаемости на этом матче, учитывая тот факт, что мои друзья идут на домашнюю серию плей-офф между ЦСКА и минским «Динамо». Я сам сегодня иду на матч СКА с московским «Динамо», на эту игру нет ни одного свободного билета.

Точно не знаю, с чем это связано. Тут вопросы к «Спартаку» по поводу ценовой политики. Конечно, так не должно быть.

– Сообщалось, что стоимость билетов на матч «Спартака» с «Северсталью» составляла от 5 до 7 тысяч рублей. С чем связаны такие цены? Может болельщикам нужно донести свое недовольство до руководства команды?

– Я надеюсь, что уже сейчас какие-то выводы были сделаны. Спорт должен быть доступен. Если билеты вырывают значительную долю семейного бюджета, то кто пойдет на хоккей? Сейчас самые важные матчи сезона и полупустой каток… Даже как-то обидно.

– В целом как вы оцените интерес к матчам плей-офф Кубка Гагарина?

– Я вчера практически все матчи посмотрел, насколько мне время позволило. «Металлург» и «Автомобилист» – битком. Минское «Динамо» даже можно не обсуждать, там всегда аншлаги. Вчера была просто сумасшедшая атмосфера. «Спартак» мы уже обсудили, надеемся, что правильные выводы сделают и цены снизят. Не могу говорить тут про их ценовую политику, но когда самые самые центральные места пустуют, значит люди считают, что это очень дорого. Народ то тоже не обманешь.