Комментатор назвал фаворита в серии «Динамо» против СКА в Кубке Гагарина

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», оценил для «Газеты.Ru» шансы московского «Динамо» и санкт-петербургского СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Динамо» очень прям неплохо накатило под конец регулярки. СКА волнами как играл, весь сезон так и играет. Поэтому тут просто главный вопрос, на какой в итоге волне они подходят к этому плей-офф. Если на хорошей и на подъеме, то, думаю, они покусаются. Если нет, то, мне кажется, «Динамо» с достаточно весомым преимуществом пройдет. По крайней мере, «Динамо» в последние месяца полтора очень хорошее впечатление производит. И тоже один из скрытых претендентов по крайней мере на третий раунд, либо же даже финал. Поэтому здесь «Динамо» пойдет дальше, — считает Майков.

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, в то время как СКА пробился в плей-офф с седьмого места на Западе. Серия пройдет до четырех побед. В прошлом сезоне «Динамо» и СКА добрались до второго раунда Кубка Гагарина, уступил челябинкому «Трактору» (0-4) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (1-4) соответственно.