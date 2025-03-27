В Госдуме призвали вратаря Гашека перестать «гавкать» на Россию

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на слова чешского экс-вратаря Доминика Гашека о том, что болельщики будут аплодировать не историческому рекорду Александра Овечкина, а СВО из-за того, что Овечкин является гражданином России, передает «ВсеПроСпорт» .

«Гашек совсем уже сбрендил. Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, в Вашингтоне будет народный праздник. Я знаю, как американцы относятся к Овечкину. Гашеку надо перестать гавкать на Россию и нашего великого хоккеиста», — сказал Свищев.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».