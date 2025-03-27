Джон Торторелла уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз», сообщает пресс-служба «лётчиков». Исполняющим обязанности наставника команды стал Брэд Шоу.

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«Сегодня я принял очень трудное решение уволить Джона с поста главного тренера нашего клуба. Торторелла сыграл важную роль в нашей перестройке. Он задал стандарт игры и заново установил, что значит быть игроком „Флайерз“. Страсть Джона на скамейке запасных могла сравниться только с его благотворительной работой в нашем сообществе. Поскольку мы переходим к следующей главе этой перестройки, я чувствовал, что это лучший путь для нашей команды вперёд. Я хотел бы поблагодарить Джона за его неустанную работу и преданность организации», — заявил генеральный менеджер команды Дэниель Бриер.

«Филадельфия» после 73 матчей имеет в активе 65 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, в таблице Востока.