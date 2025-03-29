Фанаты «Динамо» вывесили баннер о погоне Овечкина за рекордом Гретцки на матче РПЛ

Фанаты московского футбольного клуба «Динамо» на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» вывесили баннер, посвященный погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.

Баннер разместили за воротами.

«Саша, мы с тобой, ждем рекорда», — было написано на нем.

Кроме того, в течение матча болельщики динамовцев скандировали имя игрока.

Встреча прошла ранее 29 марта. «Динамо» одержало победу со счетом 5:1.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он отстает от лидирующего по этому показателю Гретцки (894) на пять голов.