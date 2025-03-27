«Салават Юлаев» в первой игре серии плей-офф КХЛ разгромил «Сибирь» со счётом 7:0

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 7:0. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

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На 17-й минуте первого периода Алексей Василевский с передач Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Артём Горшков с передач Владислава Ефремова и Артёма Пименова удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Нэйтана Тодда сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте третьего периода Нэйтан Тодд забросил пятую шайбу хозяев во встрече. Менее чем через минуту Александр Хмелевски сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Артём Набиев установил окончательный счёт во встрече.