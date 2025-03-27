«Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» дома обыграл нижегородское «Торпедо» в первом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат. У «Торпедо» отличился Бобби Линч.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1–0. Вторая игра пройдет 29 марта в Ярославле.

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КХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Берёзкин, 20:09 (бол.). Алексеев, 26:46 (бол.). Гернат, 36:35. — Линч, 23:41. Счет в серии — 1:0