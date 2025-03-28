Овечкин рассказал, что ему иногда нужно "разбудить" себя, чтобы забросить шайбу

ТАСС

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин усердно работает, чтобы забрасывать шайбы в каждом сезоне, но иногда для поддержания высокой результативности ему нужно "разбудить" себя. Комментарий Овечкина приводит пресс-служба "Вашингтона".

Овечкин рассказал, что ему иногда нужно "разбудить" себя, чтобы забросить шайбу
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"Иногда нужно разбудить себя, как по будильнику. Это часть моей игры. Все, что мне надо делать [чтобы забивать голы], это хорошо работать", - сказал Овечкин.

В ночь на 28 марта Овечкин не отметился заброшенными шайбами в матче против "Миннесоты", в котором "Вашингтон" уступил со счетом 2:4. Россиянин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет 10 матчей.

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