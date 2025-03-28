Овечкин рассказал, как ему удается сохранять голевое чутье

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он сохраняет голевое чутье, заявив, что иногда нужно просто разбудить себя, передает пресс-служба команды.

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«Чтобы продолжать забивать в каждом новом сезоне, нужно хорошо работать во всех отношениях. Забивать голы — моя работа. Иногда нужно просто разбудить себя. Как будто включить будильник», — сказал Овечкин.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата (2:4).

В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Болди и Джон Меррилл, а также Фредерик Годро, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Мэтт Рой и Брэндон Дьюхейм. Овечкин очков не набрал.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.