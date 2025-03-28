Гендиректор «Барыса» заявил, что клуб больше не может платить легионерам

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев заявил, что в связи с вводом запрета на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета Казахстана в клубе нет возможности платить хорошие деньги легионерам.

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«Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.

В четверг депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, которые вводят запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета.