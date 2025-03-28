Гендиректор «Барыса» заявил, что клуб больше не может платить легионерам

Гендиректор «Барыса» Оразбаев: «Пару дней назад вышел закон о легионерах, у нас нет возможности платить им»
Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев заявил, что в связи с вводом запрета на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета Казахстана в клубе нет возможности платить хорошие деньги легионерам.
«Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 матчах.
В четверг депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, которые вводят запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета.
— Провели хороший, важный сезон. Сформировалась новая команда, которой буквально несколько месяцев. Стояла задача максимально заиграть наших воспитанников, игроков национальной, молодежной сборной Казахстана. 16 человек дебютировали в КХЛ, 14 человек из фарм‑клуба провели свои первые игры на взрослом уровне. Сезон был сложный, мы увидели проблемы, которые у нас есть, над чем надо работать, делать акцент. Команда формируется с раздевалки. В этом плане в клубе очень хорошая атмосфера. Команда боится это потерять, что могут быть какие‑то изменения. У нас нет финансовых возможностей, чтобы приглашать большое количество североамериканских игроков. У нас в Казахстане есть 39 хоккейных школ и одна команда в КХЛ. На данный период мы должны играть своими воспитанниками, чтобы ребята почувствовали этот уровень. Надо понимать, для чего мы должны приглашать легионеров. Если мы говорим про попадание в плей‑офф, то нужно семь‑восемь человек и они должны быть высокого уровня. Пока мы к этому не готовы. Пару дней назад вышел закон о легионерах, у нас нет возможности платить им, — передает слова Оразбаева корреспондент «Матч ТВ».