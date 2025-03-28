Гендиректор «Барыса» поделился планами на российских хоккеистов

В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 12-ю позицию таблице Восточной конференции.

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– Какая стратегия на следующий сезон?

– Стратегия осталась – в основном составе будут свои воспитанники. Еще будем омолаживаться, ещё будут заводиться игроки.

Может быть, 4-5 человек мы пригласим российских молодых игроков. Взрослых, опытных и дорогостоящих игроков мы не можем себе позволить.

Кроме того, неограниченно свободных агентов сейчас нет.

– Из российских игроков, выступавших в этом сезоне, в клубе кто-то останется?

– У Ивана Николишина действующий контракт на следующий сезон. С остальными игроками мы не планируем продлевать контракт.

Возможно, будем подписывать молодых российских игроков исходя из наших финансовых возможностей.

Мы не будем подписывать дорогостоящих. Я думаю, нам нужен баланс – игроки примерно нашего уровня, – сказал генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев.