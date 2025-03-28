Василий Каменев о победе «Динамо»: «Не скажешь, что у СКА были провалы. Должны победить во втором матче – при такой игре и настрое»
Василий Каменев высказался относительно поражения СКА от «Динамо».
Команда Романа Ротенберга уступила 1:3 в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Классная игра была. Обе команды здорово играли. Снова удаления подвели армейцев. А так чаша весов могла склонится и туда, и сюда.
– В меньшинстве СКА пропускает, а в большинстве не забивает.
– Да, есть такое. Но вся борьба впереди.
– Армейцы много таскали шайбу, атаковали, но не хватало остроты в завершающей стадии?
– Противник здорово оборонялся. Скорости были высокие, все бились, игра никого не оставила равнодушным.
– Нельзя динамовцам давать играть в большинстве, потому что Гусев у них все равно забьет?
– Ну, когда они остались «5 на 3», там забить немудрено. Это удаления. Их надо убрать. Так не скажешь, что в игре СКА были какие-то провалы.
– Когда защитник СКА Педан в третьем периоде схватил пять минут штрафа, он переборщил с атакой клюшкой в голову соперника?
– Я не разглядел, там куча-мала была. Но у судей есть повторы, они разобрались.
– В этот же момент СКА допустил нарушение численного состава. Это кто виноват – игроки, тренеры?
– Тяжело сказать. Но это не работа главного тренера, помощники должны следить за сменами, сами игроки.
Вот эти мелкие ошибки надо убирать. За любое удаление соперник накажет. У «Динамо» мастера большие при игре в неравных составах – тот же Гусев.
– Но оптимизм насчет шансов СКА у вас есть?
– Да, конечно. Я думаю, во втором матче армейцы должны победить – при такой игре, при таком настрое, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.