Василий Каменев высказался относительно поражения СКА от «Динамо».

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Команда Романа Ротенберга уступила 1:3 в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Классная игра была. Обе команды здорово играли. Снова удаления подвели армейцев. А так чаша весов могла склонится и туда, и сюда.

– В меньшинстве СКА пропускает, а в большинстве не забивает.

– Да, есть такое. Но вся борьба впереди.

– Армейцы много таскали шайбу, атаковали, но не хватало остроты в завершающей стадии?

– Противник здорово оборонялся. Скорости были высокие, все бились, игра никого не оставила равнодушным.

– Нельзя динамовцам давать играть в большинстве, потому что Гусев у них все равно забьет?

– Ну, когда они остались «5 на 3», там забить немудрено. Это удаления. Их надо убрать. Так не скажешь, что в игре СКА были какие-то провалы.

– Когда защитник СКА Педан в третьем периоде схватил пять минут штрафа, он переборщил с атакой клюшкой в голову соперника?

– Я не разглядел, там куча-мала была. Но у судей есть повторы, они разобрались.

– В этот же момент СКА допустил нарушение численного состава. Это кто виноват – игроки, тренеры?

– Тяжело сказать. Но это не работа главного тренера, помощники должны следить за сменами, сами игроки.

Вот эти мелкие ошибки надо убирать. За любое удаление соперник накажет. У «Динамо» мастера большие при игре в неравных составах – тот же Гусев.

– Но оптимизм насчет шансов СКА у вас есть?

– Да, конечно. Я думаю, во втором матче армейцы должны победить – при такой игре, при таком настрое, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.