Свитеры Овечкина выставили на аукцион, стартовая цена — $50 тысяч

На продажу выставлены свитеры капитана и нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина от 2011 и 2013 годов, сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

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От 50 тысяч долларов оцениваются свитеры, в которых россиянин забросил свою 300‑ю шайбу в НХЛ в 2011 году и забил 400‑й гол в 2013‑м.

За сумму от 20 тысяч долларов можно приобрести свитер с февраля 2025 года, когда форвард забросил шайбу и стал вторым в истории НХЛ по числу сезонов (19) с минимум 25‑ю голами.

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 889 шайб. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), 39‑летнему форварду осталось забить шесть голов. С учетом плей‑офф у Овечкина 961 гол в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).