«Авангард» выиграл второй матч серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра в Магнитогорске завершилась в первом овертайме со счетом 3:2 в пользу омского клуба.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин. На 10-й минуте форвард «Авангарда» Николай Прохоркин счет сравнял. На 24-й минуте Трой Джозефс вновь вывел хозяев вперед, на 33-й минуте нападающий омичей Рид Буше снова сделал счет равным. Победная шайба на счету нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, он ее забросил на 74-й минуте.

«Авангард» в серии с «Металлургом» ведет со счетом 2:0. Серия длится до четырех побед одной команды.

Третий и четвертый матчи пройдут в Омске 30 марта и 1 апреля.

Магнитогорский «Металлург» — действующий обладатель Кубка Гагарина.