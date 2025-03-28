Минское «Динамо» увеличило преимущество в серии первого раунда плей‑офф КХЛ против ЦСКА

Минское «Динамо» одержало волевую победу над московским ЦСКА во втором матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Минске завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джошуа Брук. У москвичей отличились Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

«Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 2–0. Третий матч состоится 30 марта в Москве и начнется в 17:00 (мск).

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КХЛ. Плей-офф

«Динамо » (Минск) — «ЦСКА» (Москва) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Мороз, 34:39. Шипачев, 36:48. Пинчук, 42:41. Горбунов, 58:34. Брук, 58:56 (мен.). — Провольнев, 31:43. Саморуков, 51:34. Полтапов, 59:57 (бол.).