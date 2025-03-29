Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Баффало" (7:4).

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Мичков отличился на 6-й и 31-й минутах. В составе "Филадельфии" заброшенными шайбами также отметились Якоб Пеллетье (6-я минута), Ноа Кейтс (35), Оуэн Типпетт (47), Тайсон Фёрстер (51) и Райан Пёлинг (56). У "Баффало" отличились Джек Куинн (11, 29), Джон-Джесон Петерка (22) и Алекс Так (56).

Мичков забросил две шайбы во втором матче подряд. 28 марта он оформил дубль в игре против "Монреаля" (6:4). Россиянин проводит первый сезон в НХЛ и забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате.

"Филадельфия" после 75 матчей набрала 69 очков и занимает последнее, 8-е место в Столичном дивизионе. Команда одержала вторую победу подряд после отставки с поста главного тренера Джона Тортореллы. "Баффало" с 66 очками в 72 играх располагается на последней, 8-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 1 апреля по московскому времени дома сыграет с "Нэшвиллом". "Баффало" 30 марта в гостях встретится с "Вашингтоном".