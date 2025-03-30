Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1. Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем.

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Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты.

Второй звездой матча признан голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, пропустивший одну шайбу в самой концовке встречи. Американский вратарь отразил 21 бросок.

Третья звезда встречи — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, отметившийся дублем.