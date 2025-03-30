«Авангард» обыграл «Металлург» в 3-м матче серии

В Омске завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Авангард» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» (2:1 ОТ).

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Счёт в середине второго периода открыли гости усилиями Никиты Михайлиса. Хозяевам удалось восстановить равновесие менее чем через семь минут благодаря голу Константина Окулова в большинстве. Победу «Авангарду» принёс гол Владимира Ткачёва в овертайме. Примечательно, что именно его гол, также забитый в овертайме, предрешил исход и второго матча данной серии.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «ястребов». Четвёртая игра серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае поражения «Металлург» сложит полномочия обладателей Кубка Гагарина.