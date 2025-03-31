Кемпе оценил потрясающие голевые передачи Гаврикова и Кузьменко

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе высоко оценил великолепные голевые передачи российских хоккеистов — Андрея Кузьменко и Владислава Гаврикова в моменте с шестой шайбой в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (8:1). Шведский хоккеист сравнил игру российских партнёров с легендарными советскими нападающими Игорем Ларионовым и Сергеем Макаровым, которые славились комбинационным хоккеем.

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