НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Газета.Ruиещё 32

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
© Соцсети

После первого периода счет был 1:1 — по шайбе забросили Джейкоб Чичран и Тэйг Томпсон. Во второй 20-минутке «Сейбрз» забили трижды: отличились Райан Маклеод, Алекс Тух и Сэм Лафферти. «Вашингтон» ответил одним точным броском снова от Чичрана. В третьем периоде зрители увидели аж семь заброшенных шайб. В составе «Баффало» снова отличились Томпсон и Тух, а также Джек Куинн и Пейтон Кребс (в пустые ворота). У «Вашингтона» забили Алексей Протас, Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы для повторения достижения легендарного канадца и пять — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,65 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет 2 марта на выезде против «Бостона». Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

Хоккей
Уэйн Гретцки
Александр Овечкин