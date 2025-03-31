НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

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После первого периода счет был 1:1 — по шайбе забросили Джейкоб Чичран и Тэйг Томпсон. Во второй 20-минутке «Сейбрз» забили трижды: отличились Райан Маклеод, Алекс Тух и Сэм Лафферти. «Вашингтон» ответил одним точным броском снова от Чичрана. В третьем периоде зрители увидели аж семь заброшенных шайб. В составе «Баффало» снова отличились Томпсон и Тух, а также Джек Куинн и Пейтон Кребс (в пустые ворота). У «Вашингтона» забили Алексей Протас, Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы для повторения достижения легендарного канадца и пять — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,65 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Следующий матч «Вашингтон» проведет 2 марта на выезде против «Бостона». Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.