Возможный рекорд Овечкина назвали сумасшествием

Главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка назвал уровень игры российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина достойным и заявил, что его возможный снайперский рекорд станет сумасшествием. Его слова приводит ТАСС.

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«Не могу мыслить категорией величайших, не нужно забывать о Яромире Ягре, Уэйне Гретцки, я не люблю так говорить. Но побить рекорд Гретцки будет сумасшествием, это достойный и очень высокий уровень игры. Я желаю, чтобы Саша побил в этом сезоне рекорд», — заявил Личка.

30 марта на «Кэпитал Уан Арене» состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз», которая завершилась победой гостевой команды со счетом 8:5. Овечкин набрал по итогам встречи три балла по системе «гол+пас», отметившись заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Эта шайба оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы для повторения достижения легендарного канадца и пять — чтобы стать лучшим снайпером всех времен.