«Локомотив» одержал победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии 3-0 в пользу «Локомотива».

В составе хозяев отличились Богдан Конюшков и Вячеслав Войнов. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Максим Шалунов и Артур Каюмов (дважды).

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.