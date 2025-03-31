«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» и повёл в серии со счётом 3-0

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии 3-0 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» одержал победу над «Торпедо»
© РИА Новости

В составе хозяев отличились Богдан Конюшков и Вячеслав Войнов. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Максим Шалунов и Артур Каюмов (дважды).

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

Хоккей
Богдан Конюшков
Артур Каюмов
Максим Шалунов
Денис Алексеев
Вячеслав Войнов
Торпедо
Локомотив