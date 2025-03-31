Овечкин появился на обновленном логотипе НХЛ

Изображение хоккеиста Александра Овечкина было размещено на логотипе НХЛ в социальных сетях. Об этом пишет sport24.

НХЛ в социальных сетях сменила логотип, посвященный погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

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Ранее нападающий из «Вашингтон Кэпиталз» забросил 890 шайбу в игре против «Баффало» и сократил отставание от Гретцки в снайперской гонке. До рекорда и первого места в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ осталось всего четыре шайбы.

При этом депутат Госдумы хоккеист Вячеслав Фетисов ответил тем, кто иронизирует по поводу стремления форварда Александра Овечкина установить новый рекорд НХЛ. Он назвал спортсмена «примером для всех мужиков», показывающим как ставить цели и добиваться их.