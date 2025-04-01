«Вашингтон» подписал контракт с лучшим снайпером среди студентов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта с американским форвардом Райаном Леонардом и канадским защитником Дэвидом Гуччиарди. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Известно, что соглашение с Леонардом рассчитан на три года. В этом сезоне он набрал 49 (30+19) очков в Национальной университетской спортивной ассоциации (NCAA) в 37 играх и является лучшим снайпером. Также Леонард был выбран «Вашингтоном» на драфте 2023 года и стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира — 2025.

Гуччиарди также выступает в NCAA за «Мичиган Стэйт Спартанс». В следующем сезоне 22-летний хоккеист подпишет пробное соглашение с фарм-клубом «Кэпиталз» — «Херши Беарс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.