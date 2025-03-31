Защитник «Каролины» подпишет контракт со СКА

Российский защитник «Каролины Харрикейнс» Дмитрий Орлов близок к переходу в СКА, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

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По информации источника, хоккеист достиг договоренности с петербургским клубом. Сообщается, что Орлов присоединится к СКА со следующего сезона.

Действующий контракт 33-летнего игрока с «Каролиной» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Орлов провел в составе «Каролины» 68 матчей, на его счету 6 голов и 20 ассистов, показатель полезности — «+14».

Ранее Орлов играл за новокузнецкий «Металлург», «Вашингтон» и «Бостон».