Хет-трик Сошникова принес «Адмиралу» победу над «Трактором» в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

© Чемпионат.com

«Адмирал» открыл счёт в начале матча после грубых ошибок хоккеистов «Трактора» — вратаря Зака Фукале и защитника Логана Дэя. Голкипер поехал за ворота за шайбой и отдал передачу ближайшему защитнику Дэю, который выдал пас точно на клюшку нападающему «Адмирала» Никите Сошникову, и он касанием переправил её в пустые ворота. Через несколько минут Сошников вновь воспользовался нерасторопностью обороны гостей и оформил дубль. «Трактор» сумел сравнять счёт во втором периоде — голы в течение минуты забили защитники Стивен Кэмпфер и Артём Блажиевский. Под занавес второго периода Либор Шулак вновь вывел хозяев вперёд. На старте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт равным — 3:3. Сошников упустил отличный момент за секунду до конца третьего периода, Фукале коснулся шайбы ловушкой. Матч перешёл в овертайм, где победу праздновали хозяева. Сошников оформил хет-трик.