Павел Буре рассказал о знакомстве с Лукашенко и Трампом

Член Зала хоккейной славы, представитель России в Международной федерации хоккея Павел Буре в интервью «Матч ТВ» рассказал, что давно знаком с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также пересекался с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее пресс‑служба Кремля сообщила, что Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

— Вы же знакомы с белорусским президентом Александром Лукашенко. Как развивается белорусский хоккей? Как вам игра минского «Динамо»?

— Да, конечно, я давно знаю Александра Григорьевича. Он даже ко мне домой приезжал в 1998 году. Это уже 27 лет назад было.

Знаю, как он любит хоккей. И вроде бы даже до сих пор он сам играет. Поддерживает этот вид спорта, и поэтому у «Динамо» такой прогресс. Очень достойное выступление. И это ведь рекорд динамовцев в этом сезоне, что они вышли в плей‑офф с четвертого места, набрали много очков.

Естественно, ЦСКА тяжело играть против такого соперника. Плюс их тренирует Дмитрий Квартальнов, который много лет был главным тренером в ЦСКА. Он тоже знает систему нашего клуба. Поэтому это непростая, но очень интересная серия. Думаю, что болельщикам она нравится всё больше и больше.

— А с Дональдом Трампом вы знакомы?

— Не могу сказать, что его близко знаю. Но мы пересекались в Майами. Если я знаком с Александром Григорьевичем (Лукашенко) с 1998 года, а с Владимиром Владимировичем (Путиным) — с 2000 года, то Трампа я видел лишь несколько раз. И говорили мы на уровне «привет — пока».

Естественно, Дональд Трамп — президент одной из величайших стран в мире наравне с Россией. Если объективно сказать, он сделал многое в своей жизни. Добился обеспеченности, проявил себя в шоу‑бизнесе. И это лишь второй случай в истории США, когда человек стал президентом страны не подряд, а через срок.

Трамп вызывает уважение тем, что ставит перед собой цели и добивается их. Надеюсь, он придет и к той цели, которая объединит наши страны, — сказал Буре «Матч ТВ».