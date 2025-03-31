Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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30 марта «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы для повторения достижения легендарного канадца и пять — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

Также этот точный бросок стал 37-м в текущем сезоне. Он обошел по этому показателю канадца Джонатана Бьюсика, который забросил 36 шайб в сезоне-1975/76. Больше всех в истории лиги среди игроков 39+ лет за один сезон смог забить еще один канадец Горди Хоу — на его счету 39 шайб в сезоне-1967/68 и 44 шайбы в сезоне-1968/69.