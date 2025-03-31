Буре оценил вероятность появления в КХЛ клуба из США

Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре в интервью «Матч ТВ» заявил, что когда у идеи включения в КХЛ американской команды появится поддержка высшего руководства, то проект реализовать вполне реально.

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Как ранее сообщил «Матч ТВ» источник из лиги, «американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США».

— Недавно начала витать идея о том, что в КХЛ может появиться американский клуб. Понятно, разговоры пошли на фоне сближения России и США. Вы думаете, это может быть реальный проект?

— У нас такой пример уже был в середине 90‑х, когда ЦСКА дружил с «Питтсбург Пингвинз». И даже клуб назывался «Русские Пингвины». Там делали шоу на каждом матче, собиралось много болельщиков, что для тех лет на российском хоккее было редкостью.

Если найдется желание, то всё возможно в этой жизни. Когда у этой идеи появится поддержка высшего руководства, то проект реализовать можно. Опять же, я повторю, что хоккей объединяет людей. Мы как хоккеисты на своем уровне всегда общались с американцами и канадцами. Всегда пытались найти точки соприкосновения. Мне приятно, что спорт и, в частности, хоккей могут делать большие дела во благо целых стран, — сказал Буре «Матч ТВ».

КХЛ — международная лига, в которой на данный момент выступают команды из четырех стран: России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в Континентальной хоккейной лиге играли клубы из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украины.

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