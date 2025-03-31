Защитник «Сибири» наотмашь ударил клюшкой по ногам Зоркину из «Салавата»

Тревор Мерфи получил пять минут штрафа в матче с «Салаватом Юлаевым».

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«Сибирь» и «Салават Юлаев» (1:0, второй перерыв) проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

На 15-й минуте второго периода защитник новосибирцев Тревор Мерфи за воротам «Сибири» наотмашь ударил клюшкой по ногам защитнику соперника Никите Зоркину.

Арбитры после видеопросмотра эпизода удалили канадца на пять минут за удар клюшкой. «Салават Юлаев» не реализовал большинство.

Во втором периоде команда тренера Виктора Козлова перебросала соперника 42:10 по броскам в сторону ворот, 13:4 – в створ.