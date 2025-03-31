Уточнены планы НХЛ по визитам на матчи Овечкина

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли пояснил «Чемпионату», намерен ли глава лиги каждый раз присутствовать на играх «Вашингтон Кэпиталз» в связи с приближением российского форварда Александра Овечкина к непревзойденному достижению Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось: руководство НХЛ собирается отправить 15 представителей, включая Гэри Беттмэна и самого Гретцки, на все матчи клуба, как только Овечкину останется забить четыре шайбы.

Дэйли опроверг сообщения о том, что Беттмэн и Гретцки будут посещать каждую игру «Вашингтона» уже с ближайшего матча. Он уточнил, что комиссионер будет лично присутствовать лишь на той встрече, где рекорд Гретцки может быть побит.

В последнем матче против «Баффало» (5:8) россиянин забил гол. Таким образом, разрыв до рекордной отметки сокращен до четырёх шайб.