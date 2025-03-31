«Сибирь» победила «Салават Юлаев»

«Сибирь» выиграла первый матч в серии против «Салавата Юлаева».

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Команда тренера Вадима Епанчинцева победила 2:0 на домашней площадке в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 12 бросков, после чего был заменен в первом перерыве. Заменивший его Денис Костин отразил еще 24 бросков.

Команда тренера Виктора Козлова перебросала соперника со счетом 36:14. «Сибирь» также заблокировала 29 бросков.

Четвертый матч серии пройдет 2 апреля в Новосибирске.