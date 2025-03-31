СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» и сократил отставание в серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Арсений Грицюк, Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Илья Карпухин и Павел Акользин. В составе гостей отличились Игорь Ожиганов, Макс Комтуа и Дилан Сикура.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.