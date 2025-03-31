Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина против московского «Динамо». Слова специалиста попали в эфир, который велся на «Кинопоиске».

© Пресс-служба ХК СКА

В концовке третьего периода Ротенберг эмоционально обсуждал с арбитрами один из игровых эпизодов, крича и жестикулируя в сторону скамейки «Динамо». После этого тренер петербуржцев обматерил судью Юрия Оскирко.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу СКА. Благодаря домашней победе армейцы сократили отставание в серии — 1-2.

Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.