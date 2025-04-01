Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»

Lenta.ru

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обратился к легионерам «Динамо» после игры команд в первом раунде Кубка Гагарина. Запись послематчевой конференции доступна на странице армейского клуба во «ВКонтакте».

Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»
© РИА Новости

Ротенберг призвал иностранных игроков московского клуба уважать Россию.

«Они не воспитанники "Динамо", просто купленные игроки, их не воспитал главный тренер "Динамо", но они должны понимать, что находятся в России и должны уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, то мы бы не вышли из этого дворца просто», — резюмировал он.

Во время матча Ротенберг эмоционально спорил с арбитрами с использованием нецензурной лексики. При этом пресс-конференции он заявил, что на стадионе была культурная атмосфера.

Третья встреча команд прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Благодаря победе армейцы сократили отставание в серии — 1-2.

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