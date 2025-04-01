"Ак Барс" разгромил "Автомобилист" и сравнял счет в серии

Четвертая игра противостояния "Автомобилист" - "Ак Барс" в рамках первого раунда Кубка Гагарина прошла в Казани. За первые одиннадцать минут матча хозяева льда забросили четыре безответные шайбы в ворота "Автомобилиста", выиграли 7:2 и сравняли счет в серии.

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С серьезным настроем сравнять в серии вышел на игру "Ак Барс". Счет команда Анвара Газитулина открыла уже на второй минуте матча. Степан Фальковский мощным борском от синей линии сумел пробить голкипера екатеринбуржцев Владимира Галкина, который первый раз вышел защищать ворота "Автомобилиста" в этом плей-офф. На шестой минуте хозяева укрепили преимущество, наказав гостей за грубую ошибку. Андрей Обидин, не глядя, отдал шайбу назад, а ту подхватил Александр Барабанов. Забросил и выбил сотню шайб в КХЛ. Все залетало у казанцев в этом матче. На десятой минуте отличился Илья Сафонов. Николай Заварухин взял тайм-аут, но это не помогло. Через минуту шайбу гостям забросил Никита Дыняк. После этого защищать ворота гостей вышел Евгений Аликин.

Во второй двадцатиминутке "Автомобилист" вернулся в игру и забросил две шайбы. Автором первой стал Анатолий Голышев, который нашел и затолкал ее за линию ворот Тимура Билялова, когда почти все остальные игроки лежали у ворот голкипера казанцев. Вторую забросил Александр Шаров. Но это не помогло екатеринбуржцам перевернуть игру, и больше в этом матче они не забивали. Зато активно забрасывали казанцы. Дубль оформил Александр Барабанов, а Николас Петан забросил свою первую шайбу в этом плей-офф. "Ак Барс" снова ушел на перерыв с преимуществом в четыре гола.

В третьем периоде ворота гостей снова защищал Владимир Галкин, который несколько раз менялся на шестого полевого - "Автомобилист" стремился реализовать удаления хозяев. Но не удалось. Точку в матче поставил Артем Галимов, забросив первую шайбу в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Матч закончился со счетом 7:2. Команды при счете 2-2 в серии отправляются на пятую игру в Екатеринбург.